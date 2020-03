Seniorenheime: 58 Bewohner und 54 Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet

Landeshauptmann Arno Kompatscher,Soziallandesrätin Waltraud Deeg und Brigitte Waldner, Direktorin des Amtes für Senioren und Sozialsprengellieferten die aktuellsten Zahlen und einen Situationsbericht aus den Südtiroler Seniorenwohnheimen informierten, welche Schutzmaßnahmen für Seniorinnen und Senioren ergriffen wurden.Waldner schildert die Situation in den 77 Südtiroler Seniorenheimen mit 4400 Betten und 4300 Heimbewohnern anhand der aktuellsten Zahlen.58 Heimbewohner sind in den 77 Heimen bisher positiv getestet worden, sie werden in den Heimen nach den strengen Richtlinien begleitet, 4 Heimbewohner befinden sich im Krankenhaus. 5 Heimbewohner sind bisher an Covid-19 gestorben, teilte Waldner mit.278 Heimbewohner sind isoliert. Dafür braucht es Isolierbetten und Schutzkleidung, die jetzt glücklicherweise ausreichend zur Verfügung steht.Auch Heim-Mitarbeiter sind betroffen. Bisher seien 54 Mitarbeiter in den Heimen positiv auf das Coronavirus getestet worden, weitere 44 befinden sich in Quarantäne.Die Situation sei dynamisch, die Zahlen können sich stündlich ändern.

