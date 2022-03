Seniorenwohnheime gedenken Corona-Verstorbener

„Gemeinsame Momente des Erinnerns zeigen, dass niemand vergessen wird“, betont Martina Ladurner, Präsidentin des Verbandes der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS). Mit Andachten, Gebeten, Messen und dem gemeinsamen Anzünden von Kerzen gedenken Heimbewohner, Mitarbeitende und Angehörige der Coronaverstorbenen der vergangenen 2 Jahre.„Durch dieses Gedenken wird ein Moment des Innehaltens geschaffen, der gerade in der derzeitigen Zeit Kraft und Trost spenden kann,“ zeigt sich Ladurner überzeugt.Vor einem Jahr am Gedenktag wurden in einigen Seniorenwohnheimen Bäume für die Verstorbenen gepflanzt. Diese Bäume gedeihen und wachsen und sind gleichzeitig Erinnerung und Mahnmal für die vielen Verstorbenen dieser Pandemie. „Sie sind auch ein Zeichen dafür, dass wir in die Zukunft schauen und dass unsere gesamte Gesellschaft an den Herausforderungen wachsen muss“, betont Ladurner.