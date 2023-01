Sexten: Mülltransporter umgekippt – Fahrer mittelschwer verletzt

Foto: © FFW Sexten

Zu dem Unfall kam es um kurz nach 7 Uhr beim Kinigerhof in Sexten. Ein Mülltransporter geriet über die Straße, die zum Hof führt, hinaus und kippte seitlich über die Böschung. Dabei soll sich das Fahrzeug laut Informationen der Einsatzkräfte überschlagen haben.Sofort rückten die Freiwilligen Feuerwehren von Moos/Sexten, Innichen, Sexten, Welschberg und Toblach zur Unfallstelle aus und befreiten den Fahrer aus seinem Wagen.Vor Ort versorgte der Notarzt den Mittelschwerverletzten, anschließend brachte ihn das Weiße Kreuz ins Krankenhaus.Die Wehrleute sind aktuell mit der Bergung des Mülltransporters beschäftigt. Im Einsatz standen außerdem die Behörden.Erst am vergangenen Freitag hatte sich in Mühlbach ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein Müllwagen umgekippt war. Lesen Sie hier mehr dazu.