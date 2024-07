Sieben Tote bei Unwettern in Vietnam

Die seit Dienstag anhaltenden starken Regenfälle im Nordwesten Vietnams haben in vielen Orten zu Überschwemmungen führt. Auch die Straßen in den Außenbezirken der Hauptstadt Hanoi sind überflutet.In der Regenzeit von Juni bis November kommt es im Norden Vietnams häufig zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Mitte Juli hatte eine durch heftige Regenfälle ausgelöste Schlammlawine in der Provinz Ha Giang einen Kleinbus überrollt. Elf Menschen starben, unter ihnen ein Kind. Im vergangenen Jahr kamen bei Naturkatastrophen in Vietnam insgesamt 169 Menschen ums Leben oder werden seitdem vermisst.