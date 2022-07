Sirene ertönt erneut: Bombe in Bozen entschärft

Der Kampfmittelräumdienst des 2. Regiments der Alpinibrigade Julia kümmerte sich um die Entschärfung. - Foto: © DLife

Die Bombe wird nun nach Vahrn abtransportiert. - Foto: © DLife

Die rote Zone musste bis 8.45 Uhr geräumt werden.

Am heutigen Sonntag wurde die Bombe entschärft. Dafür hatte die Stadt Bozen einige Sicherheitsmaßnahmen getroffen, die mit dem Abschluss der Arbeiten nun allesamt wieder aufgehoben sind.Ein einminütiger Sirenenton um 9.24 Uhr läutete den Beginn der Entschärfungsoperation ein. Beseitigt wurde der Blindgänger vom Kampfmittelräumdienst des 2. Regiments der Alpinibrigade Julia.Die eigentliche Entschärfungsarbeiten dauerten bis 11.43 Uhr: Dabei wurden die Zündmechanismen der Bombe entfernt. Nun wird sie nach Vahrn transportiert und kontrolliert vernichtet.Der Zugverkehr wurde für die Zeit der Entschärfung eingestellt, der Bozner Bahnhof geschlossen. Die Brennerstaatsstraße blieb für die Arbeiten zwischen dem Virgltunnel (Höhe Claudia-Augusta-Straße) und der Kampiller Brücke gesperrt. Gesperrt wurden auch die Radwege und Promenaden in der roten Zone.Diese Beschränkungen sind nun wieder aufgehoben, wie der Zivilschutz auf seiner Internetseite meldet.Mit der Evakuierung der roten Zone wurde am heutigen Sonntag um 6.30 Uhr begonnen. Bis 8.45 Uhr mussten alle Bewohner die rote Zone verlassen. Es galt die Empfehlung, Rollläden, Jalousien und Fensterläden in den Wohnungen zu schließen und die Fenster offen zu halten. Wo solche Schutzvorrichtungen fehlten, sollten die Fenster mit Klebeband abgeklebt werden.Um 9 Uhr wurde im Umkreis von 250 Metern der Strom abgeschaltet. Nähere Auskünfte zur Unterbrechung der Stromversorgung erteilt der Stromnetzbetreiber Edyna unter der kostenlosen Servicenummer 800550522.Wer mochte, konnte die Zeit bis zum Ende der Räumungsarbeiten in der Stadthalle in der Reschenstraße verbringen. Außerdem hatte die SASA einen Shuttledienst zwischen der roten Zone und der Stadthalle in der Reschenstraße eingerichtet.Aufgrund der Art der Bombe, ihres Erhaltungszustandes und ihres Gefährdungspotentials wurde dieses Mal keine gelbe Zone eingerichtet. Außerhalb der roten Zone gab es somit keine Einschränkungen.