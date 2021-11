Druck auf Südtirols Spitäler steigt: „Jedes Covid-Bett fehlt an anderer Stelle“

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Obwohl die Situation in den Intensivstationen – dank der Impfungen – besser ist als zu Anfang der Pandemie, müssen immer mehr Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, spitalärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. In allen Krankenhäusern Südtirols mussten in den letzten Wochen neue Patienten aufgenommen werden, die nicht mehr zuhause betreut werden konnten. Am Donnerstag wurden in Südtiroler 425 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 2 weitere Todesfälle gemeldet. Bisher war es in einigen Spitälern möglich, die infizierten Patienten in einzelnen Zimmern anderer Abteilungen unter strengsten Hygieneauflagen mit zu betreuen. Nun beginnen jedoch einzelne Häuser wie das Krankenhaus Meran damit, einen eigenen Bereich – wie in der Anfangszeit der Pandemie – zu errichten, der als Covid-Abteilung dient.Generaldirektor Florian Zerzer kommt nicht umhin, auf die Konsequenz dieser – leider notwendigen – Entscheidungen hinzuweisen: „Man muss es klar sagen – jedes Covid-Bett fehlt an anderer Stelle, außerdem fehlen uns durch die Suspendierungen 400 Fachleute. Leider bedeutet das, dass wir immer mehr nicht-dringende, geplante chirurgische Eingriffe verschieben müssen.“ Dies gilt nicht für dringende Operationen oder Eingriffe bei Krebserkrankungen, diese werden nach wie vor garantiert.Auch die Kontakt-Nachverfolgung, das sogenannte „Contact-tracing“, gestaltet sich bei den hohen Fallzahlen schwierig. Zerzer appelliert deshalb an die Eigenverantwortung der Infizierten, sich sofort bei Symptomen von anderen Personen abzusondern, um eine Übertragung möglichst einzuschränken.Der Sanitätsbetrieb erneuert deshalb den dringenden Aufruf, sich impfen zu lassen oder – falls die Zweitimpfung vor über 6 Monaten durchgeführt wurde und die Person über 60 ist bzw. zum Gesundheitspersonal gehört – die Drittimpfung in Anspruch zu nehmen. Ebenso sollten weiterhin die Hygieneregeln wie Abstand, Maske und Händewaschen befolgt werden.Was kann Südtirol auf die Schnelle tun, um die neue Corona-Welle einigermaßen zu überstehen? „Ohne 2G-Regel kommen wir nicht über den Winter“, sind sich die Vertreter mehrerer Verbände bereits einig. Lesen Sie mehr dazu im s+ Artikel. Wie hart die tägliche Arbeit in Südtirols Spitäler wirklich ist und wie schwierig sich der Umgang mit gewissen Patienten gestaltet, zeigen 2 Interviews, die Dokumentarfilmer Andrea Pizzini im Rahmen seiner „Wellenbrecher“-Videoreihe geführt hat.

