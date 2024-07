SKJ: Viel Geld für den guten Zweck

„Stolz auf die Jugendlichen im ganzen Land“

Seit 1984 wird der Adventskalender, der zugleich auch ein Jahreskalender ist, auf ganz besondere Art und Weise gestaltet. Im vergangenen Jahr wurde der Kalender von Jugendlichen der SKJ Ortsgruppe Trens erarbeitet.Der Reinerlös der Aktion ging heuer an 3 Organisationen: an die Caritas der Diözese Bozen-Brixen, den Wünschewagen und an das Südtiroler Kinderdorf. Die Scheckübergabe erfolgte vor dem SKJ-Sitz in Bozen. Jeweils 2000 Euro wurden stellvertretend der Direktorin der Caritas, Beatrix Mairhofer, und 3 Freiwilligen des Wünschewagens übergeben. Weitere 4000 Euro kamen dem Kinderdorf zugute.Vor allem der Wünschewagen ist froh über die erhaltene Spende , da er von Freiwilligen durchgeführt wird. Er ist ein Gemeinschaftsprojekt des Landesrettungsvereins Weißes Kreuz und der Caritas.„Es ist für uns Freiwillige eine Freude zu sehen, dass junge Menschen dieses Projekt unterstützen“, freut sich Waltraud Nössing, eine der 3 Freiwilligen, die bei der Scheckübergabe mit dabei waren.„Ich bin stolz auf die Jugendlichen im ganzen Land, die zeigen, wie durch Kreativität und Einsatzbereitschaft konkrete Hilfe an unseren Mitmenschen geleistet werden kann“, betont Simon Klotzner, erster Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend. „Die Aktion ist ein großer solidarischer Erfolg von SKJ und wir dürfen im neuen Arbeitsjahr das 40-jährige Jubiläum der Adventskalenderaktion feiern“, sagt Klotzner.Zum 40-Jahr-Jubiliäum wird es einen besonderen Kalender geben: Es wird darin auf die letzten 40 Jahre zurückgeschaut und verschiedene Ausschnitte der Kalender noch einmal veröffentlicht. Der neue Kalender wird ab Mitte November zu haben sein. „Solche Aktionen sind unglaublich wertvoll und wir hoffen sehr, dass unser neuer Kalender wieder viel Unterstützung erfährt und wir damit Gutes tun können“, meint Klotzner abschließend.