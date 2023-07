Slowakei: Braunbärin greift Spaziergänger an – Der 10. Schuss tödlich

Mehrere dramatische Begegnungen

Zu einem weiteren Zwischenfall kam es vorgestern bei Neuhäusel in der Liptau/Liptovsky Hradok. Dort wurde ein Jogger von einem Bären überrascht. Er konnte sich noch zu einer Straße schleppen, wo er von einem Busfahrer entdeckt wurde. Er sei mit Bisswunden ins Krankenhaus gebracht worden, aber außer Lebensgefahr, teilte die staatliche Naturschutzbehörde SOP SR mit.Derweil erlegte ein Einsatzteam der Behörde am Fuße des Gebirges der Großen Fatra eine auffällig gewordene Bärin. Das 3 Jahre alte und 53 Kilo schwere Tier hatte seine natürliche Scheu verloren und wurde so zu einer „realen Gefahr“ für die Bewohner der Gemeinde Necpaly.Noch untersucht werde ein Konflikt mit einem Bären im Bezirk Krupina, bei dem ein Waldarbeiter seine Schusswaffe eingesetzt habe.In der Slowakei leben nach Einschätzung von Zoologen mehr als 1000 Braunbären.