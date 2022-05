So hart wird die Erderwärmung unsere Täler treffen So hart wird die Erderwärmung unsere Täler treffen

Der Klimawandel werde die Alpen eher am Rande streifen, meinen viele. Diese Sicherheit sei trügerisch, sagt Kaspar Schuler, Geschäftsführer der internationalen Alpenschutzkommission CIPRA: „Schon jetzt sind wir doppelt so stark betroffen wie im globalen Durchschnitt.“ Was das für die nahe Zukunft bedeutet, erklärt Schuler im Interview. + Von Isabelle Hansen