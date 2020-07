So hat Südtirol den Lockdown erlebt

Im Rahmen der Studie, die in Zusammenarbeit mit dem Forum Prävention durchgeführt wurde, wurden einige Daten zum Alltagsleben der Personen im Alter zwischen 14 und 80 Jahren während der Lockdown-Phase (9. März - 3. Mai 2020) erhoben, die sich auf häusliche Stimmung, Gefühle und Werte, Vertrauen in Institutionen und Medien, Ernährungsgewohnheiten und Getränkekonsum, Freizeit und körperliche Betätigung, Online-Einkäufe, Arbeits- und Lehrmethoden beziehen.93 Prozent der Südtiroler im Alter von 14-80 Jahren, die nicht allein leben, geben an, dass sich zusammenlebende Personen während der Ausgangssperre genügend oder sehr viel gegenseitig unterstützt haben. Für 86 Prozent war die Stimmung im Haus entspannt und für ebenso viele gab es kaum oder gar keine Konflikte. 79 Prozent bezeichneten die häusliche Stimmung als nicht stressig.Die Daten deuten darauf hin, dass die häusliche Stimmung von älteren Menschen positiver wahrgenommen wurde als von den Jüngeren. Ebenso wurde sie auch von Haushalten ohne zusammenlebende Kinder positiver eingeschätzt als von Haushalten mit zusammenlebenden Kindern. Außerdem ist festzustellen, dass der Anteil der Personen, die die häusliche Stimmung während der Ausgangssperre als kooperativ, angenehm, nicht konfliktreich und wenig stressig empfanden umso größer ist, je mehr Platz in den Häusern pro Kopf zur Verfügung stand.In der Rangfolge der Gefühle, die die Südtiroler während der Ausgangssperre am meisten begleitet haben, steht die Sorge (43 Prozent, aber 50 Prozent bei den Personen mit zusammenlebenden Kindern) an 1. Stelle, gefolgt von Hoffnung (35 Prozent), Unsicherheit (34 Prozent, aber 42 Prozent bei den Personen mit zusammenlebendenKindern) und Freude (für kleine Dinge wie ein Lächeln oder einen Spaziergang, 33 Prozent).Bei Männern und Frauen sind die 4 häufigsten Gemütszustände gleich, mit der Sorge an 1. Stelle (39 Prozent bzw. 46 Prozent). Insgesamt deuten die Daten darauf hin, dass erstere die Zeit der Einschränkungen etwas positiver erlebt haben als letztere.Bei den Jüngsten steht Langeweile (48 Prozent) an 1. Stelle der Rangfolge, während Sorge (26 Prozent) und Unsicherheit (24 Prozent) das Podium verpassen. Zusammen mit den jungen Erwachsenen sind sie jedoch diejenigen, die am wenigsten an eine Lösung des Gesundheitsnotstands glauben.Die persönliche Autonomie ist für 43 Prozent der Südtiroler wichtiger geworden als vor der Ausgangssperre. Es folgen zwischenmenschliche Solidarität (41 Prozent), Gesundheit (40 Prozent), Bewegungsfreiheit(39 Prozent, aber 49 Prozent bei den Stadtbewohnern), wirtschaftliche Sicherheit (39 Prozent) und Familie (37 Prozent). Die Veränderung der Wertvorstellungen ist bei den Frauen etwas ausgeprägter als bei den Männern.Die Wertvorstellungen älterer Menschen sind beständiger als die von Jugendlichen und Erwachsenen. Infolge der Eindämmungsmaßnahmen ist die persönliche Autonomie für 51 Prozent der 14- bis 24-Jährigen wichtiger geworden gegenüber 30% der über 64-Jährigen. Die Bewegungsfreiheit hat an Bedeutung gewonnen, wobei die Prozentanteile mit zunehmendem Alter abnehmen (von 49 Prozent der 14- bis 24-Jährigen auf 30 Prozent der über 64-Jährigen). Mehr als 40 Prozent der 14- bis 64-Jährigen haben der wirtschaftlichen Sicherheit größere Bedeutung beigemessen gegenüber 25 Prozent der über 64-Jährigen.Das schlechteste Ergebnis erzielten die politischen Organe: 38 Prozent der Südtiroler geben an, dass sie aufgrund der Maßnahmen gegen die Pandemie weniger Vertrauen in die Politik haben, während 8 Prozent mehr vertrauen und 54 Prozent ihre Meinung nicht geändert haben. Auch das Vertrauen in die Ordnungshüter und die religiösen Einrichtungen ist gesunken, während das Vertrauen in die Gesundheitsversorgung unverändert geblieben ist.Das Vertrauen in die Medien ist bei 34 Prozent der Bevölkerung gesunken, bei 7 Prozent gestiegen und bei 60 Prozent unverändert geblieben, mit einem negativen Gesamtergebnis.Sowohl in Bezug auf die Institutionen als auch auf die Medien ist das Vertrauen bei den Männern stärker gesunken als bei den Frauen. Darüber hinaus ist der Rückgang bei den jungen Menschen insgesamt stärker als bei den älteren, mit Ausnahme der Gesundheitsversorgung, bei der das Vertrauen der 14- bis 24-Jährigen leicht gestiegen ist.28 Prozent der Südtiroler änderten ihre Ernährungsgewohnheiten während der Ausgangssperre und 39 Prozent ernährten sich bewusster als zuvor. In Bezug auf die Menge gaben 78 Prozent an, wie üblich gegessen zu haben, 9 Prozent weniger als üblich und 13 Prozent mehr als üblich. Viele von ihnen nahmen aus Langeweile oder aus reiner Lust mehr Nahrung zu sich, wenige aus Traurigkeit oder Angst. 65 Prozent hielten ihr vorheriges Gewicht, 12 Prozent verloren Gewicht und 23 Prozent nahmen zu.Veränderungen der Ernährungsgewohnheiten, der Nahrungsmenge und des Körpergewichts treten bei jungen Menschen häufiger auf als bei älteren. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede sind hingegengering oder nicht signifikant.Was die verschiedenen Lebensmittel betrifft, haben die Südtiroler im Durchschnitt mehr Obst und Gemüse, Süßwaren und frische Lebensmittel (Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte usw.) und mehr Mehlprodukte (Brot, Nudeln usw.) während der Ausgangssperre gegessen als zuvor. Dagegenging der Verbrauch von Wurstwaren, vorgekochten oder tiefgefrorenen Produkten, Konserven und salzigen Snacks zurück.78 Prozent der Südtiroler Haushalte änderten ihr Kaufverhalten in Bezug auf die Qualität der gekauften Produkte nicht, 18 Prozent achteten mehr als zuvor auf die Qualität und 4 Prozent weniger als zuvor. Auf die Angebote achteten 75 Prozent beim Einkaufen wie zuvor, 15 Prozent haben mehr darauf geachtet und 10 Prozent weniger.Während der Ausgangssperre haben 43 Prozent der Haushalte zu Hause Brot gebacken und 31 Prozent haben Vorräte angelegt. Nur wenige Haushalte (6 Prozent) hatten oft zu wenige Lebensmittel zu Hause und nur sehr wenige haben viele Lebensmittel weggeworfen.Während der Ausgangssperre haben die Südtiroler im Durchschnitt mehr Wasser und mehr Kaffee oder Tee getrunken als zuvor. Stattdessen ging der Konsum von kohlensäurehaltigen Getränken, alkoholischen Getränken und Obstsäften zurück.In Bezug auf den Alkoholkonsum geben 61 Prozent der Personen an, dass sie ihre Gewohnheiten während der Ausgangssperre nicht geändert haben, 26 Prozent haben ihren Alkoholkonsum reduziert und 13 Prozent haben mehr getrunken. Der Alkoholkonsum während der Ausgangssperre war daher niedriger als vor dem Gesundheitsnotstand.Die Veränderung der Gewohnheiten eines Teils der Bevölkerung hat dazu geführt, dass die prozentuelle Verteilung der Häufigkeit des Alkoholkonsums während der Ausgangssperre von der im Jahr 2019(1) beobachteten abweicht, wobei der Anteil der Südtiroler zwischen 14 und 80 Jahren, die mindestens einmal pro Woche Alkohol trinken, von 57 Prozent auf 36 Prozent gesunken ist. Der Anteil der täglichen Konsumenten bei den 25- bis 64-Jährigen ist jedoch von 5 Prozent auf 10 Prozent gestiegen.Der Rückgang des Alkoholkonsums im März und April 2020 betraf alle Altersgruppen, insbesondere aber die 14- bis 24-Jährigen. Unter ihnen tranken 42 Prozent während der Ausgangssperre weniger Alkohol als üblich und der Anteil derjenigen, die mindestens wöchentlich Alkohol konsumieren, fiel von 53 Prozent auf 19 Prozent. Die Menge und Häufigkeit des Konsums nahmen bei Männern und Frauen etwa gleich stark ab.55 Prozent der Südtiroler hatten während der Ausgangssperre mehr Freizeit als üblich, 30 Prozent wie zuvor und 15 Prozent weniger als üblich. Männer und Jugendliche hatten aufgrund der Einschränkungen häufiger mehr Freizeit als Frauen und ältere Menschen.In ihrer Freizeit sahen die Befragten hauptsächlichfern (40 Prozent), putzten das Haus (36 Prozent), kochten (35 Prozent)und erledigten kleine Arbeiten (Reparaturen, Gartenarbeiten, Heimwerken usw., 33 Prozent).Während des Lockdowns haben sich 33 Prozent der Südtiroler (46 Prozent vor der Pandemie) unter Erhaltung der Verordnungen regelmäßig körperlich oder sportlich betätigt. Ungefähr genau so viele(35 Prozent) haben sich von Zeit zu Zeit körperlich betätigt. 31 Prozent, gegenüber 17 Prozent in der Zeit vor dem Lockdown, haben sich überhaupt nicht körperlich betätigt.Die Befragten versuchten, ihre Gewohnheiten beizubehalten. 54 Prozent derjenigen, die regelmäßig Sport treiben, haben sich weiterhin körperlich betätigt, 29 Prozent haben weniger trainiert als zuvor und 17 Prozent gar nicht. Unter den Gelegenheitssportlern trainierten 50 Prozent vonZeit zu Zeit, 20 Prozent regelmäßig und 30 Prozent nie. Unter den Bewegungsfaulen haben 73 Prozent weiterhin keine körperliche Betätigung ausgeübt, 21 Prozent bewegten sich gelegentlich und 6 Prozent regelmäßig.54 Prozent der 14- bis 80-Jährigen waren der Ansicht, dassihre körperliche Verfassung durch die Covid-19-Beschränkungen nicht beeinträchtigt wurde. 38 Prozent gaben stattdessen an, dass sie sich weniger fit fühlen als zuvor. Wenige (8 Prozent) haben ihre körperliche Verfassung während des Lockdowns verbessert. Es gibt einige altersbedingte Unterschiede, wobei sich der Lockdown bei jungen Menschen stärker auf die körperliche Kondition auswirkt als bei älteren Menschen.46 Prozent der Südtiroler zwischen 14 und 80 Jahren haben in den 2 Monaten der Ausgangssperre im Internet eingekauft. Dieser Wert ist höher als die Schätzung des Prozentanteils der Online-Käufer aus früheren Erhebungen: Im Frühjahr 2019 gaben 31 Prozent der 14- bis 80-Jährigen an, in den 3 Monaten vor der Erhebung Produkte im Internetgekauft zu haben.Für etwa die Hälfte der Online-Käufer (49 Prozent) bewirkten die Einschränkungen keine Veränderungen in der Menge der online gekauften Produkte, 35 Prozent kauften mehr online als üblich und 17 Prozent weniger.Bei den Männern war der Anteil der Online-Käufer während des Lockdowns etwas höher als bei den Frauen (49 Prozent gegenüber 43 Prozent). Größere Unterschiede finden sich hinsichtlich des Alters. Die aktivsten Online-Käufer im März und April 2020 waren die 25- bis 44-Jährigen (63 Prozent) und die 14- bis 24-Jährigen (62 Prozent), gefolgt von den 45- bis 64-Jährigen (41 Prozent). Am wenigsten haben die 65- bis 80-Jährigen (14 Prozent) online gekauft.42 Prozent der unselbstständig Beschäftigten arbeiteten während der Ausgangssperre an ihrem üblichen Arbeitsplatz oder an einem anderen Ort, aber nicht von zu Hause aus (33 Prozent immer und 9 Prozent zeitweise). 27 Prozent arbeiteten im Smart Working (21 Prozent immer und 6 Prozent zeitweise).Bei 22 Prozent wurde während des gesamten Zeitraums und bei 6 Prozent während eines Teils des Zeitraums auf die Lohnausgleichskasse zurückgegriffen. 11 Prozent arbeiteten einen oder mehrere Tage nicht, weil sie im Urlaub waren, und 7 Prozent wegen Krankheit oder anderer Beurlaubungen.13 Prozent der Smart Worker hatten während der Ausgangssperre eine nicht angemessene Internetverbindung und 14 Prozent hatten ungeeignete Geräte. 4 Prozent hatten Schwierigkeiten aufgrund mangelnder digitaler Kompetenzen. 25 Prozent, das heißt einer von 4 Smart Workern, hatte mindestens eines der 3 Probleme.Mit der Verabschiedung des Dekrets des Ministerpräsidenten vom 8. März 2020 wurden Schulen und Universitäten verpflichtet, den Fernunterricht zu ermöglichen, um die Aussetzung der Lehrtätigkeit aufgrund des Coronavirus-Notstands auszugleichen.60 Prozent der Schüler der Oberschule oder der Berufsschulen sind mit dem Online-Unterricht ziemlich oder sehr zufrieden. Unter den Universitätsstudenten steigt der Anteil der Zufriedenen auf 78 Prozent.Von den Oberschülern geben 56 Prozent an, dass beim Fernunterricht das schulische Engagement höher als üblich war, bei 24 Prozent hat sich die der Schule gewidmete Zeit nicht verändert und bei 20 Prozent hat sie sich verringert. Unter den Universitätsstudenten hingegen geben 37 Prozent an, dass sie sich insgesamt mehr als zuvor für ihr Studium engagiert haben, ebenso viele (36 Prozent) weniger als zuvor und 27 Prozent wie zuvor.80 Prozent der Schüler/Studierenden verfügten über eine ausreichende oder mehr als ausreichende Internetverbindung, um am Online-Unterricht teilzunehmen. Andererseits hatten 20 Prozent Probleme mit der Netzwerkverbindung.Etwas besser ist die Situation bei der Ausstattung mit digitalen Geräten. 34 Prozent der Schüler/Studierenden verfügten über eine mehr als ausreichende Geräteausstattung und 53 Prozent über eine ausreichende Ausstattung. Nur 12 Prozent waren mit den ihnen zur Verfügung stehenden Geräten unzufrieden.Wenige (5 Prozent) Schüler/Studierende sind der Meinung, dass sie nicht über ausreichende digitale Kompetenzen verfügen, um am Fernunterricht teilzunehmen. 30 Prozent, das heißt fast jeder 3. Schüler/Studierende, hatte mindestens eines der 3 Probleme.Ber

stol