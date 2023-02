So hilft das Südtiroler Weiße Kreuz seit einem Jahr den Menschen in der Ukraine

„ Die Situation in der Ukraine war von Anfang an hoch dramatisch: Ein Volk mitten in Europa ist plötzlich überfallen worden. Das hat bei den Menschen das Gefühl geweckt, helfen zu wollen. ” — Ivo Bonamico, Direktor des Weißen Kreuzes

Ivo Bonamico: Die Südtiroler haben von Beginn an eine große Bereitschaft gezeigt, den Menschen in der Ukraine zu helfen. Das Weiße Kreuz hat die Situation zu Kriegsbeginn analysiert und überlegt, wie schnell und effektiv Hilfe geleistet werden kann: Am besten lässt sich dies in einer derartigen Situation durch Geldspenden realisieren. Damit können Güter vor Ort gekauft und den Menschen dort zur Verfügung gestellt werden. Der Verein Südtiroler Ärzte für die Welt hat uns von Beginn an tatkräftig unterstützt. Zusammen mit unseren Partnern in der Slowakei haben wir unmittelbar nach Kriegsbeginn ukrainische Flüchtlinge betreut, die ihre Heimat verlassen mussten. Erst in einem zweiten Moment, als der Flüchtlingsstrom abgeebbt ist, haben wir unsere Hilfe direkt nach Kiew verlegt. In der kommenden Woche startet unser 7. Hilfskonvoi in die ukrainische Hauptstadt.Bonamico: Wir haben eine sehr starke Solidarität der Südtiroler empfunden: von Privatpersonen, Unternehmen aber auch von Vereinen und Verbänden. Insgesamt sind bisher 1,3 Millionen Euro an Spenden für die Menschen in der Ukraine beim Weißen Kreuz eingegangen. Ein sehr hoher Betrag, der unter Beweis stellt, wie stark sich die Südtiroler mit der Bevölkerung im Kriegsgebiet solidarisiert haben.Bonamico: Die Situation in der Ukraine war von Anfang an hoch dramatisch: Ein Volk mitten in Europa ist plötzlich überfallen worden. Das hat bei den Menschen das Gefühl geweckt, helfen zu wollen. Bereits am 10. März haben wir einen Hilfskonvoi in die Slowakei gestartet, bei dem wir neben dringend benötigten Gütern wie Schlafsäcke oder Decken auch eine Ambulanz mitgenommen haben. Am 8. April habe ich dann persönlich die Hilfsstrukturen für Kriegsflüchtlinge in der Slowakei besucht. An der Grenze zur Ukraine habe ich selbst gesehen, wie eine Frau mit ihren Kindern und nichts als einer Einkaufstasche in der Hand über die Grenze gekommen ist. Das sind prägende Eindrücke, die wir auch versucht haben nach Südtirol zu bringen, damit die Menschen hier wissen, was gerade nur etwas über 1000 Kilometer von Südtirol entfernt passiert.Bonamico: In der ersten Phase haben wir vor allem 2 Flüchtlingscamps in der Slowakei unterstützt. Für die Ausstattung dieser Camps haben wir Zelte, Stromaggregate, Decken und vieles mehr dorthin gebracht. Über einen gewissen Zeitraum hatten wir dort auch Leute, die vor Ort geholfen haben. In der zweiten Phase war das Flüchtlingsproblem nicht mehr so akut, weil die Ukrainer in ihrem Land bleiben wollten. Daher haben wir die Hilfe zu diesem Zeitpunkt direkt nach Kiew verlagertBonamico: Wir sind als Landesrettungsverein Weißes Kreuz Mitglied im Dachverband Samaritan International. Dieser vereint 20 Mitgliederorganisationen aus 19 verschiedenen Ländern mit einer starken Vertretung im Osten Europas und damit auch in der Ukraine. Vor 10 Jahren war ich auch selbst in der Ukraine und habe dort die Menschen hinter unserer Partnerorganisation in der Ukraine kennengelernt. Auch deshalb liegt uns dieser Hilfseinsatz besonders am Herzen. Durch den direkten Draht in die Slowakei und in die Ukraine dank unseres Dachverbandes konnte der Hilfseinsatz bestmöglich koordiniert werden. Wir stehen in regem Austausch mit den Helfern vor Ort und können so auch sicher sein, dass die Hilfen dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Gleichzeitig bekommen wir Rückmeldung darüber, was in der Ukraine aktuell benötigt wird und können unsere Hilfslieferungen drauf abstimmen. Alles wird genauestens dokumentiert, die Ankunft der Hilfsgüter belegt der ukrainische Samariterverband umgehend mit Bildern, die sie an uns schicken.Bonamico: Wir haben das große Glück, dass wir auf unseren hausinterne n Zivilschutz zurückgreifen können. 200 Freiwillige sind Teil dieser Struktur, die sich schon seit je her um die Verteilung von Hilfsgütern – etwa nach Naturkatastrophen – gekümmert hat. Über diese Struktur konnte die gesamte Logistik abgewickelt werden.Bonamico: Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in ein Kriegsgebiet gehen, wenn wir in der Ukraine helfen. Das ist natürlich mit vielen Risiken verbunden. Auch deshalb sind wir bisher noch nicht selbst in die Ukraine gefahren, um unsere Leute nicht zu gefährden. Kurz nach Kriegsbeginn haben wir etwa eine Ambulanz an ein Krankenhaus in Lemberg gespendet. Das Fahrzeug haben wir bis an die ukrainische Grenze gebracht, dort wurde es dann von den lokalen Hilfsorganisationen in Empfang genommen. Unsere Hilfskonvois werden mit einem ukrainischen Frächter abgewickelt, der auch unsere Partner in Kiew kennt. Auf ihnen können wir uns verlassen, bisher sind alle Hilfszüge angekommen.Bonamico: Wir planen mit Helfern aus Südtirol in die Ukraine zu fahren. Allerdings voraussichtlich erst zum Wiederaufbau. Immer wieder kommen zwar Menschen auf uns zu und sagen, dass sie gerne in die Ukraine fahren würden um dort zu helfen. Einen solchen Einsatz müssen wir uns aber genau überlegen, weil das Risiko derzeit noch viel zu hoch ist. Wann sich die Situation entspannen wird, lässt sich angesichts der andauernden Kämpfe leider nicht sagen – hoffen wir bald. Ich selbst hatte ein Ticket, um am vergangenen Dienstag zusammen mit dem Präsidenten von Samaritan International, Knut Fleckenstein, und der Präsidentin des deutschen Arbeiter-Samariter-Bund, Katarina Barley, nach Kiew zu fahren. Ich wollte mir dort selbst ein Bild der Situation vor Ort verschaffen und unsere Partnerorganisationen besuchen. Auch ein Termin bei der Stadtverwaltung war geplant. Leider musste diese Reise im letzten Moment aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. Ich hoffe aber sehr darauf, in Zukunft selbst in die Ukraine fahren zu können.Bonamico: Nach der anfänglichen Unterstützung der Flüchtlinge in der Slowakei haben wir unsere Hilfe im Juni des vergangenen Jahres direkt nach Kiew verlegt. Dort begleiten wir unter anderem ein Kinderkrankenhaus. Auf die Frage, wie wir dieses unterstützen könnten, hat man uns beispielsweise gebeten, den Luftschutzbunker vor dem Krankenhaus einzurichten. Das bedeutet: Stromversorgung bereitstellen, Sanitäranlagen einrichten und Heizung installieren. Zusammen mit 3 Partnerorganisationen aus Österreich, Deutschland und Lettland haben wir diesen Luftschutzkeller saniert. Patienten, Ärzte, Krankenhauspersonal und Kinder suchen nun darin oft mehrmals am Tag Schutz vor russischen Bomben. Außerdem haben wir mehrere Ladungen Lebensmittel nach Kiew geschickt. Große Ängste bei den Menschen vor Ort bringen die zahlreichen Stromausfälle mit sich: Deshalb haben wir Holzöfen nach Kiew geschickt, die auch ohne Strom funktionieren; Powerbanks, um Mobiltelefone laden zu können; Taschenlampen und Kerzen, für die dunklen Zeiten ohne elektrisches Licht.Bonamico: Wir telefonieren mehrmals im Monat mit unseren Partnern in der Ukraine und sind deshalb stets im Bilde über die Situation der Menschen vor Ort. Wir erleben zwar eine große Verunsicherung der Menschen, haben aber das Gefühl, dass ihnen die Solidarität der europäischen Staaten viel Kraft gibt. Die Ukrainer sind ein sehr mutiges und bewundernswertes Volk.Bonamico: Das große Leid der Menschen hat mich auch persönlich sehr bewegt. Leute, mit denen wir international zusammengearbeitet haben, werden plötzlich überfallen und finden sich in einem brutalen Krieg wieder. Jeden Tag müssen wir mit ansehen, wie das ukrainische Volk leidet – für uns war das der Ansporn, unseren Partnern in der Ukraine so gut wie möglich behilflich zu sein. Zu sehen, dass wir mit unserem großen Netzwerk etwas bewirken können, ist große Freude und Motivation zugleich.