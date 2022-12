So impft Südtirol: Die aktuellen Zahlen im Überblick

Der aktuelle Impfreport - die wichtigsten Daten in Kürze

Die Durchimpfungsrate der in Südtirol ansässigen impfbaren Bevölkerung ab fünf Jahren beträgt 78,77% Prozent (Stand 09.12.2022).Die dritte Auffrischimpfung („5. Dosis“) wird allen Personen über 60 Jahren sowie allen besonders gefährdeten Personen - wie etwa chronisch Kranke - ab 12 Jahren empfohlen. Um die dritte Booster-Impfung erhalten zu können, müssen seit der letzten Coronaschutz-Impfung oder Genesung mindestens 120 Tage vergangen sein.Verabreichte Impfdosen an Ansässige und nicht Ansässige: 1.151.118 (+1308)Verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.112.101 (+1291)Erstdosis: 405.884 (+3)Zweitdosis: 388.791 (+3)Drittdosis: 276.784 (+97)Viertdosis: 38.919 (+983)Fünftdosis: 1.723 (+205)Vollständig geimpfte Personen : 400.252 (+1)In der Provinz verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.096.256 (+1280)Erstdosis: 398.974 (+3)Zweitdosis: 382.722 (+9)Drittdosis: 274.284 (+96)Viertdosis: 38.564 (+973)Fünftdosis: 1712 (+205)Personen über 80 JahreDiese Personengruppe umfasst 33.505 PersonenErstdosis: 30.482 (+1)Zweitdosis: 30.345 (+1)Drittdosis: 27.460 (+14)Viertdosis: 11.810 (+163)Fünftdosis: 1025 (+179)Personen über 70 JahreDiese Personengruppe umfasst 46.154 PersonenErstdosis: 42.379 (+0)Zweitdosis: 41.575 (+1)Drittdosis: 35.473 (+20)Viertdosis: 11.319 (+246)Fünftdosis: 390 (+74)Personen über 60 JahreDiese Personengruppe umfasst 58.546 PersonenErstdosis: 52.532 (+0)Zweitdosis: 51.363 (+0)Drittdosis: 42.439 (+10)Viertdosis: 8.909 (+247)Fünftdosis: 261 (+49)Personen über 50 JahreDiese Personengruppe umfasst 85.127 PersonenErstdosis: 72.986 (+0)Zweitdosis: 70.914 (+0)Drittdosis: 54.653 (+11)Viertdosis: 3.553 (+158)Fünftdosis: 26 (+2)Personen über 40 JahreDiese Personengruppe umfasst 75.144 PersonenErstdosis: 61.049 (+0)Zweitdosis: 58.526 (+0)Drittdosis: 41.777 (+17)Viertdosis: 1768 (+74)Fünftdosis: 13 (+1)Personen über 30 JahreDiese Personengruppe umfasst 63.576 PersonenErstdosis: 50.753 (+0)Zweitdosis: 48.214 (+0)Drittdosis: 30.564 (+12)Viertdosis: 929 (+53)Fünftdosis: 4 (+0)Personen über 18 JahreDiese Personengruppe umfasst 72.764 PersonenErstdosis: 59.127 (+0)Zweitdosis: 55.743 (+0)Drittdosis: 34.382 (+7)Viertdosis: 528 (+32)Fünftdosis: 1 (+0)Personen über 12 JahreDiese Personengruppe umfasst 34.444 PersonenErstdosis: 28.438 (+2)Zweitdosis: 25.703 (+1)Drittdosis: 10.031 (+6)Viertdosis: 103 (+10)Fünftdosis: 1 (+0)Personen über 5 JahreDiese Personengruppe umfasst 38.835 PersonenErstdosis: 8132 (+0)Zweitdosis: 6.407 (+0)Drittdosis: 5 (+0)Viertdosis: 0 (+0)Fünftdosis: 0 (+0)80+: 91,74%70+: 91,24%60+: 89,36%50+: 85,10%40+: 80,19%30+: 78,75%18+: 79,90%5 - 17: 46,65%Gesamt (ab 5 Jahren): 78,77%Pfizer BioNTechErstdosis: 283.691Zweitdosis: 275.970Drittdosis: 106.645Viertdosis: 14.262Fünftdosis: 71Pfizer bivalent BA.1Erstdosis: 6Zweitdosis: 15Drittdosis: 416Viertdosis: 2956Fünftdosis: 12Pfizer bivalent BA.4/5Erstdosis: 15Zweitdosis: 81Drittdosis: 1871Viertdosis: 18.866Fünftdosis: 1640Pfizer BioNTech pädiatrischErstdosis: 8.118Zweitdosis: 6.587Drittdosis: 7Viertdosis: 0Fünftdosis: 0ModernaErstdosis: 41.420Zweitdosis: 60.172Drittdosis: 167.823Viertdosis: 2801Fünftdosis: 0Moderna Spikevax BA.1Erstdosis: 0Zweitdosis:1Drittdosis: 6Viertdosis: 1Fünftdosis: 0Vaxzevria (ex AstraZeneca)Erstdosis: 59.936Zweitdosis: 45.489Drittdosis: 6Viertdosis: 0Fünftdosis: 0Johnson & JohnsonErstdosis: 12.048Zweitdosis: 0Drittdosis: 0Viertdosis: 0Fünftdosis: 0NovavaxErstdosis: 394Zweitdosis: 245Drittdosis: 3Viertdosis: 0Fünftdosis: 0Woche 05.12.-07.12.2022: 960davon 460 kombinierte Impfungen (Covid-19 und Grippeschutz-Impfungen)Seit Beginn der Kampagne am 12.10.2022in den Impfzentren: 10.487, davon 6.985 kombinierte Impfungen (Covid-19 und Grippeschutz-Impfungen)von den Ärzt*innen für Allgemeinmedizin und Basiskinderärzte: 38.523in den Apotheken: 1945Gesamt: 50.955