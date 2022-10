So isst und trinkt Südtirol

Anlässlich des Welternährungstages 2022 am 16. Oktober veröffentlicht das ASTAT einige Daten zu den Ernährungsgewohnheiten der Südtirolerinnen und Südtiroler.63 Prozent der Südtiroler Bevölkerung essen jeden Tag Brot, Nudeln oder Reis. 49% der Bevölkerung trinken mindestens einmal täglich Milch und 33% essen täglich Käse oder Milchprodukte.Bei 53% der Bevölkerung stehen Wurstwaren wöchentlich auf dem Speiseplan.Unter den Fleischsorten ist weißes Fleisch am beliebtesten: 52% essen es mindestens einmal pro Woche. Rindfleisch wird jede Woche von 37% der Personen verzehrt, Schweinefleisch von 25%. 39% essen mindestens einmal pro Woche Fisch.Eier und Hülsenfrüchte stehen bei 66% bzw. 33% der Bevölkerung auf dem wöchentlichen Speiseplan.53% konsumieren mindestens einmal pro Tag Blattgemüse (gekocht oder roh) und 46% essen täglich andere Arten von Gemüse (Tomaten, Auberginen, Paprika, Fenchel, Zucchini, Artischocken, Karotten, Kürbis,Blumenkohl, Erbsen und andere frische Hülsenfrüchte). 65% der Bevölkerung essen täglich Obst.Nur wenige (5%) halten sich an die Empfehlung der WHO, jeden Tag mindestens fünf Portionen Obst oder Gemüse zu verzehren.Salzige Knabbereien wie Kartoffelchips, Popcorn, Salzgebäck und Oliven werden von 22% der Bevölkerung mindestens einmal in der Woche gegessen. 49% genießen ein oder mehrmals in der Woche Süßspeisen wie Torten, Brioches, Eis usw.Der Vergleich der Südtiroler Daten mit jenen auf gesamtstaatlicher Ebene zeigt, dass die Anteile der Personen, die mindestens ein paar Mal in der Woche Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte und salzige Snacks konsumieren, sowie jener, die mindestens einmal täglich Brot, Nudeln oder Reis und Obst essen, auf gesamtstaatlichem Gebiet höher sind als auf Landesebene. Hierzulande ist hingegen der Anteil jener, die Milchprodukte und Käse essen, höher.Die Hauptmahlzeit des Tages ist für 74% der Südtiroler Bevölkerung das Mittagessen, für 17% das Abendessen, für 10% das Frühstück.Auf gesamtstaatlicher Ebene sind leicht abweichende Werte zu verzeichnen: 65% (Mittagessen), 22% (Abendessen) und 13% (Frühstück).70% der Personen nehmen das Mittagessen an Werktagen, Schul- oder Arbeitstagen, zuhause ein, was unter dem italienischen Durchschnitt (76%) liegt. 9% essen zu Mittag in der Betriebs- oder Schulmensa, 7% im Restaurant oder in der Bar, 6% am Arbeitsplatz und 8% anderswo oder essen mittags nicht.81% der Südtirolerinnen und Südtiroler nehmen gewohnheitsmäßig ein angemessenes Frühstück zu sich, d.h. nicht nur begrenzt auf Kaffee oder Tee, sondern es werden auch nahrhafte Lebensmittel wie Milch, Brot oder Kekse konsumiert. Die Frühstücksgewohnheiten in Südtirol ähneln jenen auf gesamtstaatlicher Ebene.75% der Südtiroler Bevölkerung ab 11 Jahren trinken Mineralwasser. Auf nationaler Ebene steigt der Anteil auf 91%. Die meisten Personen, die Mineralwasser konsumieren, trinken mehr als einen halben Liter pro Tag.Bier, das von 51% der Personen ab 11 Jahren konsumiert wird, wird ebenfalls hauptsächlich gelegentlich getrunken. 56% trinken Wein, davon etwa ein Fünftel jeden Tag.Der lokale Anteil der Konsumentinnen und Konsumenten von Bier und jener von Wein weicht nicht wesentlich vom gesamtstaatlichen Durchschnitt ab.47% der Südtiroler Bevölkerung ab 11 Jahren konsumieren Alkohol außerhalb der Mahlzeiten, 10% einmal pro Woche oder öfter und 37% weniger als einmal pro Woche.Der lokale Anteil der Personen, die Alkohol außerhalb der Mahlzeiten konsumieren, ist höher als der gesamtstaatliche (31%).