So meistern Ältere die Zeitumstellung gut

Anlass, die Schlafhygiene zu prüfen

Was für die Einnahme von Medikamenten gilt

„Wenn man sich schon Tage vorher über mögliche Probleme den Kopf zerbricht, dann kann das zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung führen“, sagt er Arzt Markus Gosch. Also dazu, dass man tatsächlich schlecht schläft oder sich in den Tagen nach der Zeitumstellung kraftlos fühlt.Denn dass Ältere die Zeitumstellung generell schlechter wegsteckten, dafür gäbe es keine wissenschaftlichen Belege. Zumal der Körper im Alter ohnehin weniger Schlaf braucht: Viele kommen mit 6 Stunden pro Nacht gut aus, so der Mediziner.Doch was können jene nun tun, die ohnehin einen schlechten Schlaf haben – und damit doch empfindlicher auf die Zeitumstellung reagieren? Ihnen rät Gosch, die Zeitumstellung als Anlass zu nehmen, die eigene Schlafhygiene zu überprüfen.„Das heißt, sich zu fragen: Wie bereite ich mich auf den Schlaf vor? Wie halte ich bestimmte Spielregeln ein?“ Und bei Bedarf nachzuschärfen. Das kann heißen, eine Stunde vor dem Schlafengehen den Fernseher auszuschalten und zum Buch zu greifen. Oder abends auf schwere Mahlzeiten und Alkohol zu verzichten.Helfen kann auch, vor dem Zubettgehen keine großen Mengen mehr zu trinken, damit sich nicht direkt die Blase meldet, sobald man in den Schlaf gefunden hat. Auch ein Ritual kann auf die Nachtruhe einstimmen und damit den Schlaf verbessern. Das kann der kurze Moment am offenen Fenster sein, in dem man noch einmal die kühle Abendluft einatmet. Oder die klassische warme Milch mit Honig – oder etwas anderes. Hauptsache, der Körper bekommt das Signal: Jetzt findet der Tag zu seinem Ende.Und einen großen Vorteil haben Ältere bei der Zeitumstellung gegenüber Jüngeren: „Der Großteil ist ja in Rente, da ist es nicht entscheidend, ob man den Tag eine Stunde früher oder später beginnt“, sagt Gosch. Dennoch kann es sinnvoll sein, in der Woche nach der Zeitumstellung den Druck etwas herauszunehmen und vielleicht keine Termine auf 8 Uhr morgens zu legen.Und was ist mit Medikamenten, die um eine bestimmte Uhrzeit eingenommen werden müssen? Großes Herumrechnen kann man sich im Zuge der Zeitumstellung dabei sparen. „Es ist in aller Regel nicht entscheidend, ob das Medikament eine Stunde früher oder später eingenommen wird“, sagt Markus Gosch. Und das bedeutet auch: „Man muss jetzt nicht nach der Zeitumstellung extra eine Stunde früher aufstehen, um zur selben Zeit das Medikament einzunehmen.“