So viele Zivilverfahren wurden im Corona-Jahr 2020 eröffnet

Im Jahr 2020 wurden in den Gerichten in Südtirol 15.280 Zivilverfahren (-15,8% gegenüber dem Vorjahr) eröffnet und 15.605 Verfahren abgeschlossen. Am Landesgericht wurden 11.095 Verfahren eröffnet.Im Jahr 2021 wurden am Regionalen Verwaltungsgericht in Bozen 255 Rekurse eingereicht (+3,2% gegenüber dem Vorjahr).Die Zivilgerichtsbarkeit Südtirols, d.h. des Oberlandesgerichtssprengels Bozen, besteht aus 7 Friedensgerichten, einem Landesgericht, einem Jugendgericht und einem Oberlandesgericht. Das Landesgericht verfügte zudem über vier Außenstellen (Brixen, Bruneck, Meran, Schlanders), die im Laufe des Jahres 2013 geschlossen wurden. Die 7 Friedensgerichte sind gleichmäßig über das Land verteilt.Im Jahr der Pandemie haben die Verfahrenseröffnungen in allen Gerichtsämtern in Südtirol abgenommen:Friedensgerichte -19,4%, Oberlandesgericht -16,1%;Landesgericht -14,6% sowie Jugendgericht -9,5%Im Laufe des Jahres 2020 wurden an den Friedensgerichten 3347 Verfahren eröffnet, nicht ganz die Hälfte davon am Friedensgericht in Bozen. Wiederum zeigt der Vergleich mit dem Vorjahr eine rückläufigeEntwicklung für die Gerichte mit der größten Arbeitslast: Bozen (-21,8%), Meran (-24,3%), Bruneck (-10,1%) und Brixen (-8,1%). Auch Neumarkt und Schlanders verzeichnen einen Rückgang, -22,1% und -14,1%. Entgegengesetzt ist die Entwicklung für Sterzing (+4,3%).Im Jahr 2020 wurden am Landesgericht Bozen 11.095 Zivilverfahren eröffnet, was einer Abnahme von -14,9% im Vergleich zu 2019 entspricht. Es waren alle eröffneten Verfahren rückläufig: die Vollstreckungsverfahren beweglicher und unbeweglicher Güter (-40,0%, von 1678 auf 1007 Verfahren), die sonstigen Verfahren (-38,6%, von 1748 auf 1074 Verfahren), die Familienverfahren (-20,1%, von 1381 auf 1104 Verfahren), die eröffneten Zivilverfahren der ordentlichen Zuständigkeit (-14,2%, von 1871 auf 1606 Verfahren), die Sonderverfahren (-1,1%, von 2771 auf 2740 Verfahren) und die Verfahren bei der außerstreitigen Gerichtsbarkeit (-0,7%, von 3588 auf 3564 Verfahren).Im Jahr 2021 wurden am Regionalen Verwaltungsgericht in Bozen 255 Rekurse eingereicht. Dies entspricht einer Zunahme von 3,2% gegenüber dem Vorjahr. Die abgeschlossenen Rekurse belaufen sich auf259 Verfahren, davon 227 mit Urteil. Die anhängigen Verfahren am Jahresende 2021 betragen hingegen 290. Analysiert man die abgeschlossenen Rekurse von 2016 bis 2021, sieht man einen Rückgang von 402 auf 259 (-35,6%); ähnlich ist die Entwicklung auf gesamtstaatlicher Ebene, von 83.736 auf 59.949 abgeschlossene Rekurse (-28,4%), und in der Nachbarprovinz Trient von 418 auf 181.