So wird das Wetter am Wochenende

Das Wochenende

Die nächste Woche

Seit einigen Wochen durchlebt Südtirol – nach einem zaghaften Anfang – einen hochsommerliche Phase mit Temperaturen von über 35 Grad.Auch der heutige Freitag verläuft überwiegend sonnig mit einigen Quellwolken am Nachmittag. Daraus bilden sich örtliche Wärmegewitter. Die Temperaturen sind weiterhin hochsommerlich mit Höchstwerten von 28 bis 34 Grad.Am morgigen Samstag bilden sich nach einem sonnigen Vormittag Quellwolken und in der Folge sind ein paar Gewitter möglich.Der Sonntag verläuft unbeständig. Neben sonnigen Abschnitten entstehen vor allem am Nachmittag recht verbreitet Regenschauer und Gewitter. Es kühlt ab.Der Montag bringt voraussichtlich viele Wolken und etwas Regen. Am Dienstag folgt eine Wetterbesserung, es wird überwiegend sonnig.