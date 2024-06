So wird das Wetter in Südtirol in dieser Woche

Ab Mittwoch: sonnig und heiß

Vorschau auf Wochenende

„Hinein geht es in die erste richtige sommerliche Woche“, schreibt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. „Heute werden es schon knapp 30 Grad, morgen wird die 30-Grad-Marke schließlich überschritten und es bleibt die ganze Woche warm bis heiß.“Das heißt: der Sommer ist nun endlich auch in Südtirol da. Hier die Einzelheiten: Der heutige Montag verläuft überwiegend sonnig. Am Nachmittag entstehen einige größere Quellwolken, in der Folge sind aber nur einzelne Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen sommerliche Höchstwerte von 24 bis 29 Grad.Am morgigen Dienstag wird es im ganzen Land sonnig. Die Temperaturen steigen auf sommerliche Werte von 27 Grad in Sterzing bis 31 Grad in Bozen.Der Mittwoch bringt strahlenden Sonnenschein, gegen Abend tauchen höchstens ein paar harmlose Wolken auf. Am Donnerstag ziehen von Westen her einige dichtere Wolkenfelder durch und die Sonne kommt nur mehr zeitweise zum Vorschein. Im Laufe des Nachmittags steigt die Gewitterneigung leicht an.Am Freitag scheint zunächst die Sonne. Am Nachmittag werden die Quellwolken größer und es sind einige Gewitter zu erwarten. Am Samstag wird es voraussichtlich sonnig mit sommerlichen Temperaturen.