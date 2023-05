So wird das Wetter zu Pfingsten

„Am Samstag scheint die meiste Zeit die Sonne und die Schauerneigung steigt tagsüber nur leicht an“, berichtet der Südtiroler Landeswetterdienst.Am Sonntag werde es nach Auflösung von Hochnebelfeldern ebenfalls sonnig, am Nachmittag muss man mit einer etwas höheren Gewitterwahrscheinlichkeit rechnen.Auch am Pfingstmontag gibt es laut Prognosen Sonne und lokale Regenschauer bzw. Gewitter.Dabei bleibt es in den kommenden Tagen angenehm warm. Am Samstag betragen die Höchstwerte etwa 22 bis 28 Grad Celsius.