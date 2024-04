So wird das Wochenend-Wetter in Südtirol

Steigende Temperaturen

So geht es kommende Woche weiter

Am morgigen Samstag gibt es viele Wolken und einige sonnige Abschnitte. Stellenweise sind wieder ein paar Regenschauer dabei. Es wird etwas milder mit Höchstwerten von 12 bis 19 Grad.Der Sonntag beginnt meist stark bewölkt. Im Tagesverlauf lockert es etwas auf und zeitweise zeigt sich die Sonne. Im Süden erreichen die Temperaturen wieder die 20-Grad-Marke.Am Montag wird es verbreitet sonnig und auch deutlich wärmer. Mit Sonne und ein paar harmlosen Wolken geht es am Dienstag weiter.Dazu gibt es frühlingshafte Temperaturen bis zu 25 Grad. Am Mittwoch wird es unbeständiger. Die Wolken nehmen zu und im Tagesverlauf muss man auch mit einigen Niederschlägen rechnen.