So wird das Wochenend-Wetter in Südtirol

Das Wochenende

So geht es kommende Woche weiter

Am heutigen Freitag scheint in Südtirol verbreitet die Sonne. Am Nachmittag kommen einige Quellwolken dazu, die Schauerneigung bleibt aber gering. Die Höchstwerte reichen von 22 Grad im Wipptal bis zu 27 Grad im Unterland.Auch am morgigen Samstag wird es im ganzen Land sonnig und warm. Morgendliche Hochnebelfelder lockern bald auf und die Quellwolken am Nachmittag bleiben harmlos. Die Temperaturen steigen auf frühsommerliche Höchstwerte von 23 bis 28 Grad.Am Muttertag scheint verbreitet die Sonne mit einigen Quellwolken am Nachmittag. Die Schauerneigung steigt in der Folge aber leicht an.Im Laufe des Montags nehmen die Wolken zu und vor allem in der zweiten Tageshälfte bilden sich ein paar Regenschauer. Der Dienstag verläuft überwiegend bewölkt und gebietsweise regnet es etwas.Am Mittwoch wird es zunehmend unbeständig, im Tagesverlauf regnet es verbreitet und teils kräftig. Die Temperaturen gehen Tag für Tag zurück.