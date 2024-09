So wird das Wochenend-Wetter in Südtirol

Das Wochenende

Kommende Woche Abkühlung

Am heutigen Freitagnachmittag gibt es ganz vereinzelt Regenschauer und zeitweise scheint die Sonne. Die Temperaturen erreichen 26 Grad in Bozen und Meran und 20 Grad in Sterzing.Der morgige Samstag beginnt gebietsweise mit Hochnebel, sonst verläuft der Tag überwiegend sonnig und stabil. Die Temperaturen klettern auf knapp 30 Grad.Auch am Sonntag gibt es in der Früh in einigen Tälern Hochnebel, abseits davon ist es zunächst sonnig. Schon bald ziehen von Südwesten her Wolken auf und am Nachmittag sind erste Regenschauer möglich. Am Abend und in der Nacht werden sie häufiger. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 27 Grad.Unbeständiges Wetter mit vielen Wolken und Regenschauern bringt der Montag, dazu wird es im Norden föhnig. Am Dienstag kommt es mit recht sonnigem Wetter zu einer Wetterbesserung. Der Nordföhn bleibt ein Thema. Und es wird kühler. Die Temperaturen gehen leicht zurück.