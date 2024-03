Skandal Royal: Die geheime Gesundheitsakte der Prinzessin

Foto: © APA/afp / CHRIS JACKSON

Es gebe strikte Vorschriften, welche Daten welcher Mitarbeiter einsehen dürfe. Dies gelte für alle Patientinnen und Patienten, betonte Caulfield.Zuvor hatte die Zeitung „Mirror“ berichtet, dass die private London Clinic eine Untersuchung des Falls eingeleitet habe.Der Vorgang sei ein eklatanter Bruch der Sicherheitsvorschriften und ein schwerer Schlag für das Ansehen des Krankenhauses. In der London Clinic wurden wiederholt Mitglieder der Royal Family behandelt – zuletzt auch Kates Schwiegervater König Charles III. wegen einer vergrößerten Prostata – sowie andere Prominente.Der Datenschutzbeauftragte des Vereinigten Königreichs teilte der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge mit: „Wir können bestätigen, dass wir einen Bericht über eine Datenschutzverletzung erhalten haben.“ Die zur Verfügung gestellten Informationen würden bewertet.Die Prinzessin war im Jänner in der Klinik am Bauch operiert worden. Weitere Details zu ihrer Erkrankung sind nicht bekannt. Es handele sich aber nicht um Krebs. Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William erholt sich seitdem zu Hause. Der Kensington-Palast hatte umgehend mitgeteilt, dass Kate erst nach Ostern wieder Termine wahrnehmen werde. Dennoch verbreiteten sich in sozialen Medien zahlreiche Gerüchte und Verschwörungstheorien.Zuletzt war ein Video an die Öffentlichkeit gelangt, das der Zeitung „Sun“ zufolge Kate mit Ehemann William beim Einkaufsbummel in Windsor zeigt.