Solidarischer Weihnachtsmarkt im Landhaus 1

Bei der vierten Ausgabe des solidarischen Weihnachtsmarkts „Miteinander Füreinander Weihnachten – Facciamo insieme Natale“ werden handgefertigte Produkte der Sozialwerkstätten ausgestellt und zum Kauf angeboten. Insgesamt 8 Werkstätten beteiligen sich am Weihnachtsmarkt, der in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt ausgefallen ist.In den Sozialwerkstätten gehen Menschen mit Behinderungen, mit psychischen Krankheiten oder Abhängigkeitserkrankungen einer Arbeit nach und werden beim Eintritt in den Arbeitsmarkt begleitet.Die Eröffnung des solidarischen Weihnachtsmarkts durch Soziallandesrätin Waltraud Deeg findet am Dienstag, 29. November um 10 Uhr im Innenhof von Landhaus 1 statt.Die Verkaufsstände sind am Dienstag von 9.15 bis 15.30 Uhr für alle Interessierten zugänglich. Sie können die ausgestellten Produkte der Sozialwerkstätten dort besichtigen und erwerben.