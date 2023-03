Solidarität und Unterstützung auf allen Ebenen

Dass es den KVW auf Erden unbedingt braucht, das wissen sie auch im Himmel. So zumindest hat es Bühnenautor Horst Saller aus Schlanders in seinem Sketsch auf den Punkt gebracht. Soziale und bürokratische Hilfen, all das ist der KVW, dazu eine Bewegung, die sich vor allem um die sozial Schwachen kümmert.In dieselbe Kerbe schlug der Vertreter des KVW-Landesverbandes Herbert Schatzer. Vor allem den Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, wird geholfen. Der Bezirkspräsident des Vinschgaus und seines Zeichens auch Bürgermeister von Schlanders, Dieter Pinggera bezeichnete den lokalen KVW sogar als das Flaggschiff des Sozialen und dankte allen ehrenamtlichen Mitarbeitern für Ihren Einsatz, gerade um den Erhalt des Krankenhauses Schlanders.In ihrem Fachvortrag ging die Leiterin der Verbraucherzentrale Südtirol Gunde Bauhofer auf die aktuellen Teuerungen ein, die neben dem Strom auch andere Bereiche des täglichen Lebens betreffen, beispielsweise die Mieten, Bank- und Versicherungsleistungen oder die Mobilität. Mit über 45.000 Kontakten zu VerbraucherInnen im abgelaufenen Jahr konnte vielen Menschen im Lande geholfen werden, wenn es um überteuerte Angebote oder generell um Tipps ging, besser mit dem Einkommen auszukommen.Die Bezirksversammlung mit Neuwahlen wurde vom amtierenden Bezirksvorsitzenden Heinrich Fliri sowie mit besinnlichen Worten von Wortgottesleiter Herbert Habicher eröffnet und mit einem Tätigkeitsbericht abgerundet, nachdem die KandidatInnen von Bezirkssekretär Emil Unterholzner den zahlreichen OrtsgruppenvertreterInnen vorgestellt und mit einem kräftigen Applaus für ihr Amt bestätigt wurden. Neu im Bezirksausschuss dabei sind Christine Eder und Bernd Stecher.Dazu kommen die bisherigen VertreterInnen Josef Bernhart, Irmhild Eller, Heinrich Fliri, Charlotte Holzer, Sieglinde Holzknecht, Gottfried Theiner und Annemarie Tinzl. Ebenfalls dabei sind die Rechtsmitglieder auf Landes-, Bezirks- und Gebietsebene. Zum Abschluss der Diskussion gab es einen Imbiss mit Getränken von der KVW-Ortsgruppe Schlanders und die Einsicht aller: Gott sei Dank gibt es den KVW.