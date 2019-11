Sonne am Sonntag nur vorübergehendes Intermezzo

Das berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin in den sozialen Medien.





Nächste Woche wieder reichlich Regen und Schneefall. Die größten Niederschlagsmengen fallen am Dienstagabend und wahrscheinlich am Freitag. ☔️⛄️ — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) November 10, 2019

Die Schneefallgrenze soll teilweise unter 1000 Meter fallen, auf den Bergen kommt wieder reichlich Neuschnee hinzu.Jetzt liegen in 2000 Metern bereits verbreitet zwischen 40 und 60 Zentimeter, nur im Obervinschgau etwas wenigerKommende Woche kann, so Peterlin, in Summe bis zu 1 Meter Schnee fallen.„Schneemangel wird es heuer zu den Skiopenings wohl keinen geben“, so der Meteorologe.

liz