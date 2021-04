Sonne und Wolken geben sich die Klinke in die Hand

So richtig will der strahlende Frühling noch nicht nach Südtirol zurückkehren: Obwohl man sich in der kommenden Woche immer wieder auf sonnige Abschnitte freuen kann, verabschieden sich auch die Wolken nicht ganz vom Himmel. Die Temperaturen allerdings steigen kontinuierlich leicht an.