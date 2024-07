Sonntag war wärmster Tag auf der Erde – In Südtirol bis Monatsende sonnig

Foto: © APA

Überdurchschnittliche Temperaturen über der Antarktis

In Südtirol scheint bis Monatsende die Sonne

Davor lag der Rekord für die globale Tagesdurchschnittstemperatur bei 16,8 Grad Celsius am 13. August 2016.Seit dem 3. Juli 2023 gab es 57 Tage, an denen der Rekord aus 2016 überschritten wurde, verteilt auf die Monate Juli und August 2023 sowie auf Juni und Juli 2024, wie es weiter hieß. Copernicus-Direktor Carlo Buontempo sagte laut Mitteilung: „Wir befinden uns jetzt in einem unerforschten Terrain, und da sich das Klima weiter erwärmt, werden wir erleben, dass in den kommenden Monaten und Jahren mit Sicherheit neue Rekorde gebrochen werden.“Der plötzliche Anstieg der täglichen globalen Durchschnittstemperatur hängt laut Copernicus mit weit überdurchschnittlichen Temperaturen über großen Teilen der Antarktis zusammen. Hinzu komme, dass die antarktische Meereisausdehnung fast so gering sei wie im vergangenen Jahr zu dieser Zeit. Das führe zu weit überdurchschnittlichen Temperaturen über Teilen des Südlichen Ozeans.Ab heutigem Dienstag beginnt in Südtirol eine stabilere und sonnigere Wetterphase. „Noch ist es zwar bewölkt, spätestens am Nachmittag setzt sich aber verbreitet die Sonne durch und diese bleibt dann auch bis zum Monatsende“, twitterte Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Erst am Wochenende sei wieder mit ein paar lokalen Gewittern zu rechnen. Die Höchstwerte liegen in den kommenden Tagen zwischen 24 und 33 Grad.