Spanien: TV-Reporterin während Liveschalte begrapscht – Festnahme

Ministerin äußert sich

Die TV-Reporterin Isa Balado berichtete live für den Sender „Cuatro“ vor einem Geschäft, das zuvor von Dieben überfallen worden war. Während sie den Zuschauern Informationen zum Überfall gab, näherte sich der Mann von hinten, griff ihr mit einer Hand an den Po und fragte sie, von welchem Sender sie sei.Die junge Reporterin versuchte sich nichts anmerken zu lassen und sprach weiter, bis der Nachrichtenmoderator im Fernsehstudio die Liveschalte unterbrach und sie nach dem mutmaßlichen sexuellen Übergriff fragte. Mitarbeiter der TV-Reporterin hatten währenddessen die Polizei alarmiert.Wie in den veröffentlichen Videos zu sehen ist, blieb der Angreifer noch längere Zeit in der Nähe der Reporterin. Als die Polizisten eintrafen, nahmen sie ihn fest. In einer späteren Liveschalte erklärte die Reporterin, dass der Angreifer jeden beleidigt hatte, der ihm im Weg stand.„Was bis jetzt ,normal‘ war, ist es nicht mehr. #Basta ist der Schrei unseres Landes, um das Recht auf sexuelle Freiheit für alle Frauen zu garantieren“, kommentierte die Ministerin für Chancengleichheit, Irene Montero, nach dem Vorfall auf X (früher Twitter), „Stoppt die Straflosigkeit.“