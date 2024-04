Sparkling-Festival: Erhart Tutzers Tisch bleibt leer

„Wir werden dich immer in ehrendem Gedenken in uns tragen“

Vor 60 Jahren eine Rebschule gegründet

Eine brennende Kerze erinnerte an den Weinpionier, der am selben Tag auf tragische Weise im Weinberg ums Leben gekommen ist (Hier lesen Sie mehr zu diesem tragischen Unglück). „Die Marlinger Weinkultur verlor mit Erhart Tutzer eine tragende Säule, einen Gönner und Experten. Wir werden dich immer in ehrendem Gedenken in uns tragen“, sagt Walter Mairhofer, Koordinator der Marlinger Weinkultur.Erhart Tutzer, Besitzer des Weinguts Plonerhof in Marling, hat am Samstag bei einem tragischen Arbeitsunfall nahe seiner Hofstelle sein Leben verloren.Der 78-Jährige war passionierter Weinbauer. Er stammte ursprünglich aus Bozen und hatte dort vor rund 60 Jahren eine Rebschule gegründet.