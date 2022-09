Spektakulärer Fahrzeugbrand auf der Straße bei Thuins

Die Flammen konnten bald unter Kontrolle gebracht werden. - Foto: © FFW Thuins

Der nahegelegene Wald blieb unbeschadet. - Foto: © FFW Thuins

Als die Feuerwehr gegen 19.30 Uhr am Ort des Geschehens eintraf, stand der Pkw bereits vollständig in Brand.Der Fahrer hatte es glücklicherweise geschafft, seinen Wagen rechtzeitig anzuhalten, sodass sich alle Insassen in Sicherheit bringen konnten.Die Einsatzkräfte brachten die Flammen rasch unter Kontrolle, ein Ausbreiten des Feuers auf den nahegelegenen Wald konnte verhindert werden. Die Rauchschwaden waren jedoch weitum zu sehen.Im Einsatz standen auch die zuständigen Behörden.