Spektakulärer Unfall in Enneberg: Auto kracht in Metzgerei – 2 Verletzte

Der Unfall ereignete sich um kurz vor 18 Uhr in der Ortschaft Zwischenwasser. Ein Hybridfahrzeug, das aus Richtung von St Martin in Thurn kam, geriet auf die Gegenfahrbahn, streifte ein entgegenkommendes Auto und krachte in die Hauswand einer Metzgerei am Straßenrand.Die Wucht des Aufpralles war so groß, dass ein Loch in der Wand des Geschäftes entstand. Die Betreiber und Gäste der Metzgerei kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Die Fahrzeuglenkerin und der Beifahrer des Unfallwagens wurden bei dem Aufprall erheblich verletzt. Die Sanitäter des Weißen Kreuz versorgten die Unfallopfer vor Ort und brachten sie anschließend zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus Bruneck.Die Freiwilligen Feuerwehren von St. Vigil und Enneberg rückten mit 10 Mann zur Unfallstelle an und kümmerten sich um die Aufräumarbeiten. Da es sich bei dem verunfallten Pkw um ein Hybridfahrzeug handelte, mussten die Einsatzkräfte besondere Vorsicht an den Tag legen. Die Feuerwehr übernahm den Brandschutz und die Sicherung der Unfallstelle.Im Geschäft selber wurde die Decke abgestützt und gesichert. Es entstand ein beträchtlicher Sachschaden. Die Straße blieb für kurze Zeit komplett gesperrt. Um 19.30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.Im Einsatz standen außerdem die Behörden.