Spendenaufruf: Mützen, Schals und Handschuhe für die Ukraine

Aufgrund des frühen Wintereinbruchs, der anhaltenden Kampfhandlungen und nicht zuletzt der prekären Versorgung mit Strom und Heizung besteht ein großer Bedarf an Mützen, Schals und Handschuhen. Diese sind logistisch einfach zu transportieren und können ohne notwendige Kleidergröße schnell und problemlos an die Bevölkerung weitergegeben werden.Aus diesem Grund ruft das Weiße Kreuz zu einer großen Sammelaktion für gut erhaltene und saubere Wintermützen, Schals und Handschuhe auf. Diese können bis zum 10. November bei allen Rettungsstellen des Weißen Kreuzes abgegeben werden. Anschließend werden diese zentral in Bozen sortiert und in die Ukraine geliefert. Dort werden die Hilfsgüter über die Partnerorganisation des Weißen Kreuzes, dem SSU Kiew an die Bevölkerung verteilt.Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen dieser Aktion keine anderen Sachspenden oder Bekleidungen gesammelt werden.