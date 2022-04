SPID als Voraussetzung für Zugang zum Vordruck der Steuererklärung

Reichten im Vorjahr noch Pin und Passwort, erteilt von der Agentur der Einnahmen, um Zugriff zum Vordruck der eigenen Steuererklärung auf deren Portal zu erhalten, so ist die Identifikation ab diesem Jahr nur noch mittels SPID, elektronischem Personalausweis (CIE) oder Bürgerkarte (CNS) möglich. Bei der Handelskammer Bozen und in deren Außenstellen können die digitalen Zugangsdaten des SPID unkompliziert und kostenlos beantragt werden.Für die Beantragung der Zugangsdaten müssen eine gültige Identitätskarte, die Steuernummer, eine E-Mail-Adresse und ein Smartphone mitgebracht werden. Benötigt wird auch eine digitale Unterschrift (CNS-Karte oder USB-Token) oder die aktivierte Bürgerkarte. Der im Laufe der Beantragung erstellte Benutzername, das Kennwort sowie ein zusätzlich mittels Smartphone generiertes einmaliges Kennwort ermöglichen dann den Zugang zum Portal der Agentur der Einnahmen und zum Vordruck der eigenen Steuererklärung.Zudem ermöglicht der SPID, das öffentliche System für die digitale Identität, allen Bürgern den Zugang zu den Onlinediensten der Autonomen Provinz Bozen sowie zu den Diensten anderer öffentlicher Einrichtungen. Mit den Zugangsdaten können sich die Benutzer über Computer, Tablet oder Smartphone einloggen und unter anderem Landesbeiträge überprüfen, sanitäre Vormerkungen einsehen oder Schuleinschreibungen vornehmen. Auch verschiedene Dienste der Handelskammer sind mit dem SPID bzw. der digitalen Unterschrift zugänglich.„Der SPID ermöglicht Bürgern und Unternehmern den Zugriff zu zahlreichen Diensten öffentlicher Einrichtungen. In den Jahren 2020 und 2021 haben wir über 8000 SPID-Identitäten ausgestellt, damit trägt die Handelskammer Bozen wesentlich zur Förderung der Digitalisierung bei“, erklärt Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen.Interessierte können die digitale Identität sowie die digitale Unterschrift bei der Anlaufstelle für digitale Dienste der Handelskammer Bozen am Montag, Dienstag und Mittwoch, von 8.30 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr, am Donnerstag von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr sowie am Freitag von 8.30 Uhr bis 12.15 Uhr beantragen.Der Dienst steht auch in den Außenstellen von Schlanders, Meran, Brixen, Bruneck und Sterzing zur Verfügung. In manchen Außenstellen ist eine Voranmeldung erforderlich.