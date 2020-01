Sprengstoff in Langtaufers entdeckt

In der Nähe eines Lagergeländes einer Baustelle entdeckten die Carabinieri von Graun 2 Kisten mit 148 Sprengstoffzündern, eine 30 Meter lange Zündschnur und 2,2 Kilogramm Dynamit. Das Personal des Straßendienstes hatte die Ordnungshüter auf die verdächtigen Schachteln aufmerksam gemacht.





Noch am Freitag kümmerten sich Sprengmeister der Carabinieri um die Entschärfung des Sprengstoffs. Die Gegend rund um die Fundstelle wurde für den Zeitraum der Arbeiten abgesperrt. Nach rund 2 Stunden konnte das Material erfolgreich entschärft werden.Beim Sprengstoff könnte es sich laut Aussendung der Carabinieri um Überbleibsel von Grabungsarbeiten handeln. Das Material war in einem schlechten Zustand. Vermutlich wurde es von den Verantwortlichen liegen gelassen, damit es fachgerecht entsorgt werden könne. Der Sprengstoff war an einem Wegesrand abgelegt. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden.

stol