St. Andrä: Arbeiter stürzt von Leiter – mittelschwer verletzt

Tödlicher Unfall am 11. August

Zum Unfall kam es kurz nach 11 Uhr auf der Baustelle in den Kojawiesen, wo eine Hotelanlage errichtet wird. Ein italienischer Arbeiter stürzte von einer Leiter und zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu.Das Team des Notarzthubschraubers Aiut Alpin Dolomites brachte den Mann ins Krankenhaus nach Brixen.Erst vor einem Monat hatte sich auf der Baustelle des geplanten neuen Hotels in den Kojawiesen in Obermellaun ein folgenschwerer Unfall ereignet. Der19-jährige Manuel Graffonara aus Afers verlor dabei sein Leben (STOL hat berichtet)