St. Gallen: Italienische Babysitterin von jungem Schweizer brutal getötet

Der Mann verschaffte sich laut Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa Zutritt in die Wohnung, in der sich die Italienerin gerade um die ihr anvertrauten Kinder – es sollen 3 gewesen sein – kümmerte, und begann mit einem stumpfkantigen Gegenstand äußerst brutal auf Teresa Scavelli einzuschlagen.Eine 2. in der Wohnung anwesende Frau alarmierte sofort die Polizei. Als die Beamten eintrafen, forderten sie den mutmaßlichen Täter mehrfach auf, inne zu halten. Dieser habe jedoch nicht reagiert und weiter massivst auf die Frau eingeschlagen.Darauf hätten die beiden Polizisten mehrere Schüsse auf den mutmaßlichen Täter abgegeben. Der 22-jährige Schweizer starb noch am Tatort“, so die St. Gallener Staatsanwaltschaft.Die 46-jährige Frau, die ursprünglich aus Kalabrien stammt, aber mit ihrer Familie, wenn sie nicht gerade in der Schweiz war, in der Gegend von Verona lebte, wurde mit schwersten Kopfverletzungen ins Kantonsspital St.Gallen gebracht, wo sie kurze Zeit später an den Folgen eines schweren Schädel-Hirn-Traumas starb.Die Polizei und die Staatsanwaltschaft gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass sich Täter und Opfer nicht kannten und dass der Täter die Auswahl der Wohnung als auch des Opfers völlig zufällig getroffen habe.Teresa Scavelli hinterlässt ihren Mann und ihre 3 minderjährigen Kinder Simone, Giuseppe und Sarah. Die Tag geschah bereits am 3. September, die italienischen Medien erfuhren aber erst jetzt davon.

