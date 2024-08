St. Kassian: 2 Urlauberfamilien in Unfall verwickelt

Foto: © FF St. Kassian

Foto: © FF St. Kassian

Der Unfall ereignete sich kurz nach 16 Uhr auf der Staatsstraße, nahe der Feuerwehrhalle. Die beiden Autos – an Bord 2 italienische Urlauberfamilien – stießen im vorderen Bereich aufeinander. Die Unfallursache ist nicht bekannt.Die Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung, ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes und die Behörden eilten an den Unfallort; erst war nämlich gemeldet worden, Personen seien in den Wracks eingeklemmt. Dies bestätigte sich glücklicherweise nicht.Sie versorgten die Betroffenen am Unfallort, sicherten und räumten die Stelle.