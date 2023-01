St. Lorenzen: 2 Pkws prallen zusammen – 2 Verletzte

Bei einer Kreuzung auf der Straße in Richtung Stefansdorf waren 2 Pkws zusammengeprallt. Die beiden Fahrer zogen sich Verletzungen zu. Zum Schweregrad dieser ist jedoch nichts bekannt.In einem der Pkws befand sich eine ausländische Familie, die gerade zum Urlaub in Südtirol angekommen war. Die unverletzten Familienmitglieder wurden von den Einsatzkräften zurück in deren Pension nach Reischach gefahren.Die beiden Verletzten wurden indes vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr St. Lorenzen, 2 Rettungstransportwagen des Weißen Kreuzes und die Stadtpolizei Bruneck.