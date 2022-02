St. Lorenzen: 3 Autos in Unfall verwickelt – 7 Insassen leicht verletzt

Am Samstag gegen 15.30 Uhr kam es auf der Pustertaler Staatsstraße aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall, in welchen 3 Pkw und 7 Personen verwickelt waren.Die Insassen der Fahrzeuge wurden alle leicht verletzt. 6 Personen – darunter ein Kleinkind – wurden in das Krankenhaus von Bruneck gebracht. Die siebte Person verweigerte den Transport in die Notaufnahme.Die Freiwillige Feuerwehr von St. Lorenzen übernahm die Aufräumarbeiten. Nach dem Verkehrsunfall kam es zu einem langen Stau auf der Pustertaler Staatsstraße. Mittlerweile ist die Straße wieder einspurig befahrbar.Bei den Verletzten handelt es sich um 2 Südtiroler, 3 Tschechen und 2 Personen aus der Provinz Udine.Neben der Ffw St. Lorenzen waren auch das Weiße Kreuz von Bruneck, Mühlbach und St. Vigil in Enneberg, sowie der Straßendienst und die Straßenpolizei im Einsatz. Letztere übernimmt die Ermittlungen zum Unfallhergang.

