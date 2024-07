St. Lorenzen: Junger Mann bei Kontrolle mit 42 Gramm Kokain erwischt

Bei der Kontrolle hätten die 4 Insassen sehr nervös gewirkt, so die Carabinieri . Daraufhin beschlossen die Beamten, sie zu durchsuchen und wurden fündig: Ein junger Mann aus Bruneck hatte 42 Gramm Kokain bei sich.Bei einer später durchgeführten Hausdurchsuchung fanden die Carabinieri bei dem Mann weitere 2 Gramm Haschisch. Er wurde angezeigt und in den Hausarrest überstellt.Ein weiterer Insasse des kontrollierten Autos hatte eine kleine Menge an Kokain und Haschisch bei sich. Er wurde den zuständigen Behörden gemeldet.