St. Pankraz: Auto gerät ins Schleudern – Person mittelschwer verletzt

Zu dem Unfall kam es gegen 15.25 Uhr auf der Straße nach St. Pankraz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Pkw ins Schleudern und krachte zunächst gegen die Leitplanke am Straßenrand. Anschließend wurde das Auto gegen eine Mauer an der gegenüberliegenden Straßenseite geschleudert. Laut Informationen der Feuerwehr sollen keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt gewesen sein.Während eine der Fahrzeuginsassen unverletzt blieb, zog sich die zweite Person im Auto mittelschwere Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 in das Meraner Krankenhaus gebracht.Die Freiwilligen Feuerwehren von St. Pankraz und Walburg kümmerten sich um die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Im Einsatz standen außerdem die Carabinieri.

