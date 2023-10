St. Sigmund: Randalierer zerstören Schatzsuche des KFS

„Wir, ein ehrenamtlicher Verein, haben uns viel Mühe und Arbeit gemacht um für unsere Mitglieder-Familien und der Dorfbevölkerung eine tolle Schatzsuche auf die Beine zu stellen. Ein Rätsel wurde ausgearbeitet und an mehreren, verschiedenen Orten im Dorf wurden Boxen ausgetragen, die als Weg konzipiert waren. Bei unserer finalen Arbeit mussten wir dann leider mit Entsetzen feststellen, dass unsere Boxen mit Rätsel beschädigt, ja sogar angezündet wurden.“ So beschreibt der KFS St. Sigmund den Sachverhalt auf Facebook und macht seinem Ärger über die Aktion von Unbekannten Luft.„Mit unserer Aktion wollten wir den Familien einen netten Ausflug und viel Spaß bescheren, was von irgendwelchen Randalierern zunichte gemacht wurde. Wir sind enttäuscht und entsetzt darüber, dass wir auch in unserem (kleinen) Dorf schon mit einer solchen Art von Respektlosigkeit konfrontiert sind“, so der KFS.Von dem Vorfall wollte sich der Verein allerdings nicht unterkriegen lassen und hat innerhalb kürzester Zeit, die zerstörten Hinweise ersetzt: „So freut es uns, dass unsere Aktion trotzdem einigermaßen stattfinden kann.“Von den Verantwortlichen erwartet sich der KFS St. Sigmund zumindest eine Entschuldigung.