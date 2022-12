St. Vigil: Fußgängerin von Auto erfasst – tot

Die Freiwillige Feuerwehr St. Vigil, das Weiße Kreuz samt Notarzt sowie die Straßenpolizei waren vor Ort. - Foto: © privat

Der tödliche Verkehrsunfall ereignete sich um kurz vor 17 Uhr: Die Frau überquerte am Dorfeingang in der Nähe des Hotels Monte Sella die Straße, als sie von einem Pickup eines einheimischen Unternehmens angefahren wurde. Die Frau erlitt bei dem Zusammenprall schwere Kopfverletzungen.Sofort wurden die Rettungskräfte verständigt: Die Sanitäter des Weißen Kreuzes sowie der Notarzt aus Bruneck eilten zum Unfallort und versuchten die Schwerverletzte widerzubeleben. Leider ohne Erfolg: Die Frau starb noch an der Unfallstelle.Die Straßenpolizei Bruneck hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Geklärt werden soll, ob die Frau die Straße auf dem Zebrastreifen überquert hat oder an einer ungekennzeichneten Stelle über die Straße gegangen ist.Die Freiwillige Feuerwehr St. Vigil kümmerte sich um die Sicherung und das Ausleuchten der Unfallstelle. Der Verkehr musste umgeleitet werden.