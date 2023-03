Staatsanwalt Tarfusser zu Gast in FOS Meran

Nach einem kurzen Überblick über Aufgaben und Grundsätze des ISGH beantwortete Dr. Tarfusser in einer Gesprächsrunde mit den Schülern Maria Flarer, Laura Platzgummer, Lukas Former und Julian Waldner deren Fragen.Angesprochen wurden der Irakkrieg, die Aktivitäten von Monsanto, der Umgang mit dem Klimawandel sowie die Ausbildungswege eines Juristen.Der hochkarätige Gast ging auf die Fragen aus der Sicht des Völkerrechts bzw. der Zusammenhänge mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen ein. „Eine wirklich informative und beeindruckende Begegnung“, meinte am Ende eine Schülerin.