Staatspolizei: Drogendealer auf frischer Tat ertappt

Aufgrund vorausgegangener Ermittlungen durchsuchten die Ordnungskräfte die Wohnung des jungen Mannes. Dabei wurden 543 Gramm Haschisch sichergestellt, die in 7 Paketen verpackt waren. Zudem fanden die Ermittler 43 Gramm Marihuana sowie 4 Präzisionswagen.Außerdem stellten die Staatspolizisten 1800 Euro in bar sicher. Geld das vermutlich aus dem Drogenhandel stammen dürfte.Der 18-Jährige wurde auf Grund dieser Funde festgenommen und in Hausarrest überstellt, wo er nun auf das Gerichtsverfahren wartet.