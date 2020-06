Stabiles Sommerwetter? Leider nein!

„Die erste Junihälfte war geprägt von wechselhaftem und relativ kühlem Wetter. Nur an 3 Tagen blieb es südtirolweit trocken und zwar am 1., 2. und 13. Juni. An all den anderen Tagen hat es mal mehr und mal weniger geregnet. Die Temperaturen lagen in diesen ersten 2 Wochen knapp 1 Grad Celsius unter dem langjährigen Durchschnitt“, so Peterlin.Und auch in dieser Woche ist es ähnlich. „Über Europa drehen sich zu viele Tiefs, zu wenige Hochs und deshalb bleibt es weiter wechselhaft. Meist überwiegen die Wolken, die Sonne scheint nur zeitweise. Auch lokale Regenschauer stehen auf der Tagesordnung“, prognostiziert der Experte.Alles zu den aktuellen Temperaturen, Niederschlagsradar und Bergwetter erfahren Sie hier.

