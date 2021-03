Stark betrunken am Steuer – Führerschein entzogen

Die Ordnungshüter haben den Mann, der mit seinem Auto auf dem Weg nach Bozen war, im Rahmen von Verkehrskontrollen aufgehalten.Er schien in einem angetrunkenen Zustand zu sein, was sich dann auch im Zuge eines Alkoholtests bestätigte. Das Testgerät zeigte demnach einen Wert an, der die gesetzliche Promillegrenze für Verkehrsteilnehmer um ein Vierfaches überschritt.Dem Bozner wurde der Führerschein entzogen und er wurde nach Hause begleitet. Der 50-Jährige muss sich nun vor der Justizbehörde Bozen verantworten.

stol