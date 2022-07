Starker Reiseverkehr auf Südtirols Straßen

Mit Bayern und Baden-Württemberg haben nun überall in Deutschland die Sommerferien in den Schulen begonnen. Das spüren wir auch hier bei uns im Land, denn die Straßen sind durch den Reiseverkehr stark belastet.Bereits am Samstagvormittag hat der Verkehr in Richtung Süden deutlich zugenommen. Mit längeren Wartezeiten muss man auf der Brennerautobahn in Fahrtrichtung Süden vor der Mautstelle Sterzing rechnen. Aber auch zwischen Brixen und Bozen Süd staut es immer wieder. Von Bozen Süd bis Trient kommt es zu einem Zeitverlust von etwa 40 Minuten.Aber auch im Pustertal ist Geduld gefordert: Dort kommt es besonders zwischen Bruneck und der Autobahneinfahrt bei Vahrn immer wieder zu Überlastungen.Mit einem hohen Verkehrsaufkommen muss auch am Sonntag gerechnet werden.