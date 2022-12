Starker Rückreiseverkehr: Es braucht Geduld auf Südtirols Straßen

Seit Donnerstag füllten sich die Christkindlmärkte des Landes und auch der Ansturm auf die verschiedenen Skigebiete war groß. Im Auto war in den letzten Tagen aber Geduld gefordert. Weil es am Sonntag für viele Touristen wieder nach Hause geht, kommt es wohl zum Höhepunkt des Verkehrschaos.Auf der Brennerautobahn A22 in Richtung Süden war am Sonntagvormittag mit einem Zeitverlust von mehr als 90 Minuten zu rechnen.Noch mehr Geduld ist auf der Pustertaler Staatsstraße gefordert. Dort staut es in beide Fahrtrichtungen kilometerweit zurück. Zwischen Bruneck Ost und Kiens kam es zu einem Zeitverlust von 130 Minuten. Auch für die Strecke von Kiens nach Schabs brauchte man am Sonntag zeitweise eine Stunde länger.Zu Überlastungen kommt es auch auf der Grödner Staatsstraße talauswärts und auf der Gadertaler Staatsstraße bei der Ausfahrt aus dem neuen Tunnel.Zu Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung kommt es auch auf der Brennerstaatsstraße zwischen Atzwang und Kardaun und zwischen Leifers und Salurn. Dort verliert man aktuell etwa 45 Minuten.