Starker Rückreiseverkehr: Kilometerlanger Stau Richtung Norden

Auf der Brennerstaatsstraße in Richtung Norden zwischen Blumau und Kollmann hat sich ein kilometerlanger Stau gebildet. Grund dafür ist neben dem starken Rückreiseverkehr auch eine abwechselnde Einbahnregelung zwischen Blumau und Kollmann, so die Verkehrsmeldezentrale.Auch auf der Brennerautobahn in Richtung Norden ist es wegen Überlastung am Vormittag zu längeren Wartezeiten gekommen. Am Vormittag habe sich ein kilometerlanger Lkw-Stau auf der rechten Fahrspur gebildet. Im Laufe des Tages habe sich daraus mit dem Leichtverkehr ein langer Stau gebildet. Der Stau verlagere sich immer weiter Richtung Süden. Zu Überlastungen komme es gerade zwischen Neumarkt und Klausen, so die Verkehrsmeldezentrale.